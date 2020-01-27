Team Secret выиграла The Leipzig Major по Dota 2

Европейская команда Team Secret одержала победу на мэйджоре DreamLeague Major в Лейпциге. В финальной серии команда Клемента Puppey Иванова переиграла представителей Северной Америки Evil Geniuses, матч завершился со счётом 3:2.



Team Secret выиграла все шесть матчей в рамках турнира и заработали $ 300 тыс., а также 4850 рейтинговых очков. EG, за которую выступает российский игрок Роман RAMZES666 Кушнарёв, получила $ 160 тыс. и 3000 очков. Третье место на DreamLeague заняла китайская команда Vici Gaming.



DreamLeague S13 Major – четвёртый турнир профессионального сезона-2019/2020 по Dota 2. 16 команд разыграли призовой фонд в размере $ 1 млн и очки рейтинга, по которому летом определятся участники чемпионата мира The International 2020 в Стокгольме.