В Dota 2 вышел патч 7.24: убрали святыни и добавили общий тайник

Сразу после завершения мэйджора в Лейпциге в клиент Dota 2 был добавлен патч 7.24. С карты убрали святыни — строения в лесу, которые позволяли персонажам раз в несколько минут восстанавливать здоровье, а аванпосты были перемещены в основной лес каждой из сторон.



Серия изменений затронула нейтральные предметы: персонажам добавили специальную ячейку, в которую можно положить эти улучшения. На фонтане появился общий тайник, в котором будут находиться все неиспользуемые нейтральные предметы, а их количество было увеличено до четырёх (каждого разряда).



Новые персонажи Snapfire и Void Spirit, которые были добавлены в Dota 2 в конце ноября, теперь могут быть использованы в соревновательных играх. Также были изменены характеристики более 50 предметов и большинства персонажей. С полным списком обновлений можно ознакомиться на официальном сайте игры.

Team Secret выиграла The Leipzig Major по Dota 2