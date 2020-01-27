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В Dota 2 вышел патч 7.24: убрали святыни и добавили общий тайник

Snapfire
В Dota 2 вышел патч 7.24: убрали святыни и добавили общий тайник
Киберспорт / Dota 2 0

Сразу после завершения мэйджора в Лейпциге в клиент Dota 2 был добавлен патч 7.24. С карты убрали святыни — строения в лесу, которые позволяли персонажам раз в несколько минут восстанавливать здоровье, а аванпосты были перемещены в основной лес каждой из сторон.

Серия изменений затронула нейтральные предметы: персонажам добавили специальную ячейку, в которую можно положить эти улучшения. На фонтане появился общий тайник, в котором будут находиться все неиспользуемые нейтральные предметы, а их количество было увеличено до четырёх (каждого разряда).

Новые персонажи Snapfire и Void Spirit, которые были добавлены в Dota 2 в конце ноября, теперь могут быть использованы в соревновательных играх. Также были изменены характеристики более 50 предметов и большинства персонажей. С полным списком обновлений можно ознакомиться на официальном сайте игры.

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