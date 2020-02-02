Организаторы EPICENTER запускают систему лиг для СНГ-команд

Организатор чемпионатов EPICENTER компания Epic Esports Events представила новую серию региональных турниров по Dota 2. Соревнования будут проходить в трёх дивизионах, открытые квалификации начального (Epic Origins League с призовым фондом $ 12 тыс.) стартуют во вторник, 4 февраля. Участие может принять любая команда из СНГ.



8 отборочных турниров определят 16 участников Epic Origins League, которые затем проведут сезон по групповой системе. Четыре лучшие команды сыграют в плей-офф, а слабейшие покинут лигу. Первое и второе место в следующем сезоне получат право играть во втором по силе дивизионе Epic Challenger League (призовой фонд — $ 30 тыс).



Данные о сильнейшей из лиг Epic Prime League организаторы сообщат позднее. Пока не известно, какие коллективы примут участие в первом сезоне лиг Prime и Challenger, а также схема проведения данных чемпионатов.