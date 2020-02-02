Семён Slayer Кривуля стал пятым игроком NAVI по Dota 2

Пятым игроком состава Natus Vincere по Dota 2 на отборочных к ближайшему мэйджору в Лос-Анджелесе станет украинский саппорт Семён CemaThe Slayer Кривуля. Он временно заменит ушедшего из команды W_Zayac, но задержится ли в NAVI дольше, пока неизвестно.



«Оставалось две недели до квалификаций, и выбор был не настолько широк, к тому же мы рассматривали только свободных агентов. Мы успели протестировать несколько игроков и остановились на этой кандидатуре.



Ребята уже на буткемпе, у нас ещё девять полноценных тренировочных дней. Настрой боевой, несмотря на уход сильного игрока. Возможно, это и к лучшему – команда сейчас дружна, как никогда», — сказал руководитель команды Евгений Золотарёв на командном YouTube-канале.



Ранее стало известно, что капитан команды Бакыт Zayac Эмилжанов принял решение покинуть NAVI и смог покинуть клуб в статусе свободного агента из-за ошибки в контракте.

Капитан NAVI по Dota 2 бесплатно ушёл из команды из-за ошибки в контракте