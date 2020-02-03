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Выиграй два ключа FIFA 20 на PS4 и Xbox One

Выиграй два ключа FIFA 20 на PS4 и Xbox One
Киберспорт / FIFA 0

«Чемпионат» запускает розыгрыш для всех любителей видеоигр и виртуального футбола. Победители получат лицензионные ключи FIFA 20 — последнего симулятора, выпущенного EA Sports.

Ключи разыгрываются среди подписчиков телеграм-канала «PRO Английский футбол». Чтобы стать участником, перейдите по ссылке и нажмите кнопку «Участвовать».

FIFA 20 — 27-я по счёту компьютерная игра из серии FIFA в жанре футбольного симулятора, разработанная компаниями EA Vancouver и EA Romania под издательством Electronic Arts. Её выход состоялся 27 сентября 2019 года для игровых платформ PlayStation 4, Xbox One, Windows и Nintendo Switch.

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