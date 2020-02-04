Virtus.pro заменила двух игроков в составе по Dota 2

Российский клуб Virtus.pro сообщил о серии изменений в подразделении по Dota 2. Основной состав покинули керри Егор epileptick1d Григоренко и молдавский саппорт Виталий Save Мельник, которые играли за «медведей» с начала сезона-2019/2020. Пока они переведены в запас.



На правах свободного агента в VP перешёл экс-капитан NAVI Бакыт Zayac Эмилжанов, ранее покинувший «рождённых побеждать» со скандалом. Пятым игроком российской команды стал Заур Cooman Шахмурзаев, который будет выступать в роли стендина.



После провала на чемпионате мира The International 2019 российская команда сделала три замены. Новый состав Virtus.pro пропустил первую часть сезона, а на втором мэйджоре сезона в Лейпциге российская пятёрка заняла последнее место, проиграв все пять карт.

«Это грязная игра». Virtus.pro бесплатно забрала капитана у главных конкурентов Бакыт Zayac Эмилжанов покинул клуб, никого не предупредив. А потом нашёл пункт в своём контракте и стал свободным агентом.