Gambit перевела Данила gpK Скутина в запас. Игрок отказался приехать на сборы
Российская команда Gambit Esports проведёт квалификацию к третьему мэйджору сезона с заменой. 17-летний мидер команды Данил gpK~ Скутин отказался приехать на буткемп и был переведён в запас. На ближайших стартах вместо него сыграет Ростислав fn Лозовой.
Представители Gambit подчеркнули, что действующий контракт с игроком (заканчивается в 2021 году) не позволит ему сыграть за другую команду. В клубе также отметили, что не собираются продавать игрока, поскольку у организации есть на Скутина «далеко идущие планы».
Ранее появлялись сообщения о том, что Данила gpK~ Скутина хочет приобрести Virtus.pro. Возможно, игрок принял решение не посещать буткемп Gambit после отказа в трансфере, однако данная информация не подтверждена.
Virtus.pro заменила двух игроков в составе по Dota 2
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