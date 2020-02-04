Gambit перевела Данила gpK Скутина в запас. Игрок отказался приехать на сборы

Российская команда Gambit Esports проведёт квалификацию к третьему мэйджору сезона с заменой. 17-летний мидер команды Данил gpK~ Скутин отказался приехать на буткемп и был переведён в запас. На ближайших стартах вместо него сыграет Ростислав fn Лозовой.



Представители Gambit подчеркнули, что действующий контракт с игроком (заканчивается в 2021 году) не позволит ему сыграть за другую команду. В клубе также отметили, что не собираются продавать игрока, поскольку у организации есть на Скутина «далеко идущие планы».



Ранее появлялись сообщения о том, что Данила gpK~ Скутина хочет приобрести Virtus.pro. Возможно, игрок принял решение не посещать буткемп Gambit после отказа в трансфере, однако данная информация не подтверждена.

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