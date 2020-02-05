Лукаку и Льорис попали в команду недели FIFA 20

Разработчики футбольного симулятора FIFA 20 объявили список символической сборной мира по итогам недели. Лучшим вратарём стал игрок «Тоттенхэм Хотспур» Уго Льорис, из защитников больше всего отличились Маттейс де Лигт из «Ювентуса» и бразилец Алекс Теллес («Порту»).



Наибольший рейтинг среди полузащитников на этой неделе получил Даниэль Парехо («Валенсия»), в атаке оказались Роберто Фирмино, Ромелу Лукаку и Чиро Иммобиле. Полный список основы и игроков запаса опубликован в «твиттере» Electronic Arts.

Всего в состав вошли 23 футболиста, которые получили специальные карточки с улучшенными параметрами для онлайн-режимов FIFA 20. Так, рейтинг Чиро Иммобиле вырос с 86 (на стандартной карточке) до 90. Показатели Уго Льориса достигли 89 пунктов.