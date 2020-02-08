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NAVI одержали волевую победу над Astralis в матче на вылет с BLAST Premier

NAVI
NAVI одержали волевую победу над Astralis в матче на вылет с BLAST Premier
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0

Лидер мирового рейтинга Astralis потерпела поражение от СНГ-пятёрки Natus Vincere и завершает выступления на чемпионате BLAST Premier: Spring 2020 в Лондоне. Матч закончился со счётом 2:1 (6:16, 16:6, 16:14) в пользу рождённых побеждать.

По ходу решающего сета на карте Inferno датская команда лидировала со счётом 13:6, однако затем проиграли десять раундов из одиннадцати и впервые в истории закончили LAN-турнир без единой победы. NAVI продолжит выступления завтра, в 18:30 коллектив сыграет против проигравшего в паре Vitality — compLexity Gaming.

Регулярный сезон BLAST Premier Spring проходит с 31 января по 16 февраля в Лондоне. Две лучшие команды каждой группы примут участие в финальном турнире, который состоится в июне в Москве.

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