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Astralis впервые в истории выбыла из турнира, проиграв все матчи

Zonic
Astralis впервые в истории выбыла из турнира, проиграв все матчи
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0

Впервые в истории датская команда Astralis, возглавляющая мировой рейтинг по дисциплине CS:GO, покинула турнир без единой победы. Коллектив проиграл оба матча в группе B весеннего этапа BLAST Premier. Вчера со счётом 0:2 датчане уступили Complexity Gaming, а сегодня упустили победу над Na'Vi (1:2).

За три года существования клуба Astralis одерживали хотя бы одну победу на каждом из 68 турниров, в котором принимали участие. В 2016 датская пятёрка дважды занимала последнее место в группе на LAN-финале (ECS Season 1 и ESL Pro League Season 3), однако в рамках региональных сезонов команда одерживала ряд побед. В этот раз команду пригласили напрямую.

Ещё один шанс попасть на финал BLAST Premier в Москве Astralis получит на дополнительном турнире Showdown вместе с другими неудачниками регулярного сезона. Он пройдёт в начале июня, детали проведения организаторы обещали обнародовать позднее.

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