Blizzard отказалась показывать Overwatch League 2020 на русском языке

Комментатор Overwatch League Павел Шабалин сообщил, что в этом году организаторы лиги из компании Blizzard приняли решение отказаться от русскоязычной трансляции матчей регулярного сезона и плей-офф. По словам Павла, эфиры OWL покажут только в тех регионах, где права выкупили телевизионные каналы.



«Не могу раскрывать подробности, но я нашёл для Blizzard два выгоднейших предложения по локализации. Одна из студий предлагала мне бесплатно делать целый год контент, с условием выплат зарплат хотя бы комментаторам, но Blizzard не устроил такой вариант.



Комментаторы узнали об отсутствии трансляции только за неделю до старта сезона, что стоило нам четырёх месяцев ожидания без работы. Нас попросили ждать официального анонса, но, как видите, анонса не случилось. О нас просто забыли», — заключил Павел.



Второй сезон Overwatch League на официальной русскоязычной трансляции комментировали Полина Парака и Павел Шабалин. В этом году эфиры турнира покажут не на Twitch, а в YouTube, а состав англоязычной студии покинули пять комментаторов.

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