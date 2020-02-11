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Головин: Fortnite — это просто катастрофа

Головин: Fortnite — это просто катастрофа
Головин: Fortnite — это просто катастрофа
Киберспорт / Другие игры 0

Минувшей ночью российский футболист Александр Головин стал гостем трансляции экс-игрока NAVI и AVANGAR по PUBG Святослава Drainys Комиссарова. В ходе прямого эфира хавбек «Монако» рассказал о своём отношении к другим компьютерным играм жанра Battle Royale.

«Сам в Apex Legends не играл, но посмотрел несколько видео — по-моему, это какой-то трэш. О Fortnite я вообще ничего не говорю, это просто катастрофа, столько всего в игре происходит. Наверное, для меня это худшая игра в жанре Battle Royale, ужас», — отметил Головин.

Ранее Александр Головин рассказывал, что его партнёры по «Монако» больше играют в Fortnite, поэтому в популярные в России CS:GO и PUBG он продолжает играть с бывшими партнёрами по ЦСКА.

Головин: в «Монако» никто не играет в Counter-Strike, они в Fortnite рубятся
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