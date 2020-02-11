Team Secret и OG вышли на ESL One Major в Лос-Анджелесе

Европейские коллективы Team Secret и OG успешно прошли региональную квалификацию на третий мэйджор-турнир сезона ESL One Los Angeles 2020. Третья команда от Европы будет определена завтра, 12 февраля, путёвку разыграют пятёрка Ильи Lil Ильюка Agressive Mode и Ninjas in Pyjamas.
Чуть ранее участие в чемпионате себе обеспечили два представителя Азии – Fnatic и Geek Fam. Обладателем ещё одного слота станет победитель матча между Team Adroit и IO.
Победители СНГ-квалификации также будут определены завтра. За две путёвки на ESL One в Лос-Анджелесе ведут борьбу HellRaisers, Cyber Legacy, NAVI и Virtus.pro.
ESL One Los Angeles – третий мэйджор-турнир профессионального сезона по Dota 2, который пройдёт в США с 15 по 22 марта. 16 команд из всех основных регионов разыграют призовой фонд в размере $ 1 000 000 и рейтинговые очки, определяющие участников летнего чемпионата мира The International 2020.
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