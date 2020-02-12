Na'Vi и Virtus.pro представят СНГ на ESL One Los Angeles 2020

Региональная квалификация к следующему мэйджору по Dota 2 в регионе СНГ завершилась победой обновлённого состава Natus Vincere. Несмотря на то что команду за две недели до старта отборочных покинул капитан Бакыт Zayac Эмилжанов, Na'Vi не проиграла ни одного матча из пяти и заняла первое место.



Второй русскоязычной командой на турнире станет Virtus.pro. После победы в группе А (четыре выигранных серии из четырёх) пятёрка Алексея Solo Березина уступила Cyber Legacy, однако затем одержала две победы и также обеспечила себе слот на мэйджор.



13–14 февраля четыре других СНГ-коллектива (Gambit, Cyber Legacy, HellRaisers и forZe) разыграют два слота на турнир рангом ниже — международный StarLadder Minor, победитель которого также отправится в Лос-Анджелес.



ESL One Los Angeles — третий мэйджор-турнир профессионального сезона по Dota 2, который будет проходить в США с 15 по 22 марта. 16 команд из всех основных регионов разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн и рейтинговые очки, определяющие участников летнего чемпионата мира The International 2020.