Сегодня начинается чемпионат мира по Magic: The Gathering

Компания Wizards of the Coast анонсировала детали 26-го чемпионата мира по карточной игре Magic: The Gathering. Турнир впервые пройдёт в компьютерной версии MTG Arena, а общий призовой фонд первенства составит миллион долларов. Победитель получит $ 300 тыс.
Magic World Championship XXVI стартует сегодня, 14 февраля, в 22:00 мск и завершится 16 февраля. Финальная часть турнира состоится в Гонолулу на Гавайских островах. Мировое первенство пройдёт в два этапа — групповой этап и плей-офф.
Видео доступно на канале Magic: The Gathering Esports в YouTube.
Борьбу за трофей поведут 16 игроков из 12 стран, в том числе действующий чемпион Хавьер Домингез из Испании и победитель Mythic Championship VII Пётр Глоговский. Трансляцию на русском языке проведёт сообщество WinCond на видеосервисе Twitch.
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