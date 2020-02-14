В Dota 2 установлен новый мировой рекорд по длительности матча

Две российские команды в публичном матче Dota 2 установили новый рекорд по длительности одной игры. Рейтинговый матч в формате All Pick продолжался 6 часов, 8 минут и 27 секунд. Судя по записи чата, игрок на Disruptor во время защиты строения успел поспать около полутора часов, а затем продолжить матч.

Оттуда же стало известно, что лидировавшая команда специально не стала заканчивать матч, чтобы поиграть как можно дольше. Благодаря выбору персонажей их соперник также не мог победить, даже закупив все необходимые предметы и уничтожив все внешние строения.

В итоге Radiant всё-таки одержали победу на седьмом часу игры. К этому времени счёт по убийствам тоже оказался близок к рекорду (383:99), команды купили более пяти Divine Rapier, а игрок на Legion Commander выиграл рекордное количество дуэлей в одной игре.