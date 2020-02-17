Кибербаскетбол признан официальным видом спорта в России

На сайте Российской федерации баскетбола (РФБ) появилось объявление, что кибербаскетбол признан видом спорта, развитие которого осуществляется на общероссийском уровне.



Это произошло в соответствии с приказом министерства спорта «О признании и включении во Всероссийский реестр видов спорта спортивных дисциплин, видов спорта и внесении изменений во Всероссийский реестр видов спорта».



Теперь РФБ может официально проводить чемпионат России по этому виду спорта, а также готовить национальную сборную к выступлениям на международной арене.



Интерактивный баскетбол (кибербаскетбол) — соревнования в виртуальной игре NBA 2K20 от Electronic Arts. В апреле прошлого года РФБ провела в Москве первый открытый турнир по этой дисциплине, который посетили Андрей Кирилленко и Алексей Швед.