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Кибербаскетбол признан официальным видом спорта в России

Кибербаскетбол признан официальным видом спорта в России
Киберспорт / Другие игры 0

На сайте Российской федерации баскетбола (РФБ) появилось объявление, что кибербаскетбол признан видом спорта, развитие которого осуществляется на общероссийском уровне.

Это произошло в соответствии с приказом министерства спорта «О признании и включении во Всероссийский реестр видов спорта спортивных дисциплин, видов спорта и внесении изменений во Всероссийский реестр видов спорта».

Теперь РФБ может официально проводить чемпионат России по этому виду спорта, а также готовить национальную сборную к выступлениям на международной арене.

Интерактивный баскетбол (кибербаскетбол) — соревнования в виртуальной игре NBA 2K20 от Electronic Arts. В апреле прошлого года РФБ провела в Москве первый открытый турнир по этой дисциплине, который посетили Андрей Кирилленко и Алексей Швед.

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