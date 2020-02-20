Winstrike объявила новый состав по Dota 2

Российский клуб Winstrike Team, который вчера, 19 февраля, распустил актуальный ростер по дисциплине Dota 2, спустя сутки объявил о подписании новой команды. С этого дня Winstrike будут представлять экс-игроки Modus Unity. Менеджером состава станет Лука Lukawa Насуашвили.



Клуб Winstrike осуществлял поддержку Modus Unity на протяжении 2019 года, и в январе 2020 года коллектив впервые принял участие в закрытых региональных квалификациях к мейджору ESL One Los Angeles. Руководство клуба отмечает, что готово «дать не один шанс, чтобы ребята успели себя проявить».



Вчера стало известно, что российский клуб отказался от услуг действующего состава, а также главного тренера Арсения ArsZeeqq Усова и менеджера коллектива Марии Гуниной.