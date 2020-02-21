ESL будет выводить со стадиона болельщиков, которые подсказывают игрокам

Вице-президент компании ESL Майкл Бличарз заявил, что турнирный оператор планирует развивать этикет среди посетители киберспортивных чемпионатов. В обсуждении на Reddit он заявил, что зрители, которые влияют на ход матча, будут наказаны и не смогут наблюдать за турнирами.
Во время киберспортивных матчей зрители бурно реагируют на происходящее, своей реакцией выдавая местоположение соперников и другие данные, которые по умолчанию недоступны команде (например, атака в CS:GO или убийство Рошана в Dota 2). Проблема особенно актуальна на турнирах с открытой сценой, которую часто применяет ESL.
По словам Бличарза, на ближайшем турнире серии Intel Extreme Masters в Катовице компания будет отключать X-Ray на мониторах в зале, если зрители будут подсказывать командам. В качестве крайней меры самые активные фанаты могут быть выведены со стадиона.
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