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ESL будет выводить со стадиона болельщиков, которые подсказывают игрокам

ESL будет выводить со стадиона болельщиков, которы
ESL будет выводить со стадиона болельщиков, которые подсказывают игрокам
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0

Вице-президент компании ESL Майкл Бличарз заявил, что турнирный оператор планирует развивать этикет среди посетители киберспортивных чемпионатов. В обсуждении на Reddit он заявил, что зрители, которые влияют на ход матча, будут наказаны и не смогут наблюдать за турнирами.

Во время киберспортивных матчей зрители бурно реагируют на происходящее, своей реакцией выдавая местоположение соперников и другие данные, которые по умолчанию недоступны команде (например, атака в CS:GO или убийство Рошана в Dota 2). Проблема особенно актуальна на турнирах с открытой сценой, которую часто применяет ESL.

По словам Бличарза, на ближайшем турнире серии Intel Extreme Masters в Катовице компания будет отключать X-Ray на мониторах в зале, если зрители будут подсказывать командам. В качестве крайней меры самые активные фанаты могут быть выведены со стадиона.

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