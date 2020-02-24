NAVI начала Intel Extreme Masters с победы

Команда Natus Vincere одержала победу в первом матче IEM World Championship в польском городе Катовице. Русскоязычная пятёрка обыграла европейский коллектив FaZe, матч завершился со счётом 2:1.
FaZe Clan выиграла собственный пик на карте Nuke (16:9), однако затем позволила сделать камбэк на Dust II (14:16). В решающем сете игроки NAVI смогли уверенно выиграть за счёт атаки на Overpass (16:11) и закончить серию победой.
Следующую серию в группе А NAVI проведёт против шведской Fnatic, которая в параллельном матче переиграла Renegades из Австралии. Победитель встречи, которая начнётся 25 февраля в 21:00 по московскому времени, пройдёт в плей-офф и обеспечит себе место в топ-6.
14-й сезон серии Intel Extreme Masters проходит в Катовице с 24 февраля по 1 марта. 16 команд разыгрывают титул чемпиона мира по версии IEM и призовой фонд в размере 0,5 миллиона долларов.
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