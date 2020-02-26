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Российский клуб forZe попросит отстранить NS от работы на матчах команды

Российский клуб forZe попросит отстранить NS от ра
Российский клуб forZe попросит отстранить NS от работы на матчах команды
Киберспорт / Dota 2 0

Руководство клуба forZe Esports прокомментировало заявление аналитика Ярослава NS Кузнецова об организации. В эфире студии RuHub специалист удивился, что именно эти игроки представляют клуб, который спонсирует «Спартак» и заявил, что у команды нет ни одного сильного состава.

«Нам неприятна некомпетентность сотрудников студии вещания, которая позиционирует себя крупнейшей в стране. Если мы говорим про Dota 2, то игроки forZe отобрались на минор наравне с крепкими составами нашего региона. И говорить, что forZe – команда, от которой нечего ожидать, как минимум оскорбительно для наших игроков, болельщиков и спонсоров.

Отдельно хочется отметить, что назвать Rainbow Six: Siege «не дисциплиной» может только человек, далёкий от профессионального киберспорта. Мы обязательно обсудим с представителями RuHub данную ситуацию и будем просить, чтобы NS больше не работал на матчах с участием forZe», — отмечается в заявлении руководства команды сайту Sports.ru.

NS — о forZe: их «Спартак» спонсирует? Почему тогда там эти игроки?
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