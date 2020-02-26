Российский клуб forZe попросит отстранить NS от работы на матчах команды

Руководство клуба forZe Esports прокомментировало заявление аналитика Ярослава NS Кузнецова об организации. В эфире студии RuHub специалист удивился, что именно эти игроки представляют клуб, который спонсирует «Спартак» и заявил, что у команды нет ни одного сильного состава.



«Нам неприятна некомпетентность сотрудников студии вещания, которая позиционирует себя крупнейшей в стране. Если мы говорим про Dota 2, то игроки forZe отобрались на минор наравне с крепкими составами нашего региона. И говорить, что forZe – команда, от которой нечего ожидать, как минимум оскорбительно для наших игроков, болельщиков и спонсоров.



Отдельно хочется отметить, что назвать Rainbow Six: Siege «не дисциплиной» может только человек, далёкий от профессионального киберспорта. Мы обязательно обсудим с представителями RuHub данную ситуацию и будем просить, чтобы NS больше не работал на матчах с участием forZe», — отмечается в заявлении руководства команды сайту Sports.ru.

NS — о forZe: их «Спартак» спонсирует? Почему тогда там эти игроки?