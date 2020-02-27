На турнире IEM Season XIV приняли дополнительные меры безопасности из-за коронавируса

Организаторы чемпионата Intel Extreme Masters по CS:GO, который проходит в эти дни в Польше, приняли ряд дополнительных мер, направленных на защиту от коронавируса. В частности, на входе у посетителей турнира будут проверять температуру, с некоторыми будут проводить собеседования.
Внутри комплекса «Сподек Арена» будут работать пункты личной гигиены для зрителей, также будет увеличено число медицинских сотрудников, работающих на турнире. Вместе с этим компания ESL заверила, что все игроки, гости и представители прессы, приехавшие из регионов повышенного риска, прошли дополнительные проверки.
Intel Extreme Masters проходит в Катовице с 24 февраля по 1 марта. 16 команд, в том числе Virtus.pro и NAVI, разыгрывают призовой фонд в размере $ 500 тыс. и звание чемпиона мира по версии ESL.
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