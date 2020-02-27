В режим «Поля сражений» Hearthstone добавили драконов

Вчера, 26 февраля, Blizzard выпустили обновление 16.4 для карточной стратегии Hearthstone. Одним из главных событий стало добавление в режим «Поля сражений» новых существ. В игре появится 18 новых существ, 12 из которых принадлежат к новому типу – драконам.

Видео доступно в аккаунте Hearthstone Россия в YouTube.

Кроме того, пользователям видеоплатформы Twitch с 26 февраля по 1 марта будет доступен комплект карт дополнения «Натиск драконов». Функция Twitch Drops позволит получить его после трёх часов просмотра любых трансляций Hearthstone. После шести часов будет открыт ещё один комплект.



В честь шестилетия Hearthstone в игре с 4 марта будет доступно новые событие. Оно включает две особые потасовки, новую легендарную цепочку заданий и награды за вход в игру. При входе в игру с 4 по 17 марта игроки получат по два комплекта карт дополнений «Возмездие теней», «Спасители Ульдума» и «Натиск драконов», а также рубашку для карт «Год Дракона».