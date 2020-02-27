Игру про смертельный вирус Plague Inc. запретили в Китае

Из китайской версии App Store исчезла мобильная версия игры Plague Inc, в которой нужно было в роли опасного вируса заражать людей, а затем уничтожать жизнь на планете, развивая симптомы и последствия болезни. Apple сообщает, что получила уведомление с таким текстом: «В приложении присутствует контент, который нелегален в Китае».
Разработчики Plague Inc. пока не выяснили, связан ли запрет на загрузку игры с распространением коронавируса. Авторы приложения также указывают, что ряд медицинских органов ранее признавал образовательную роль игры. Сейчас студия Ndemic ищет другие пути распространения своей игры в китайском сегменте.
Биологический симулятор Plague Inc был выпущен ещё в 2012 году, однако после вспышки коронавируса в начале 2020 года популярность игры во многих странах (в том числе и в Китае) резко выросла. Тогда авторы выступили с заявлением и отметили, что Plague Inc реалистично представляет распространение вируса, но это не является научной моделью.
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