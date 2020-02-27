Количество вакансий в российском киберспорте каждый год увеличивается вдвое

Согласно результатам исследования, проведённого ESforce Holding совместно с платформой онлайн-рекрутинга Hh.ru, с 2016 года в киберспортивной индустрии наблюдается положительная динамика и рост общего количества вакансий более чем в два раза ежегодно.
Исследование российского рынка труда в киберспортивной индустрии показало также, что большинство соискателей приходят в киберспорт из сфер маркетинга, рекламы и PR (25%) и отрасли информационных технологий (26%), а зарплатные ожидания сосредоточены в диапазоне от 40 до 80 тысяч рублей.
В результате опроса пользователей были выделены наиболее популярные жанры игр. Лидерами сегментов стали многопользовательские онлайн — боевые стратегии (MOBA) и шутеры от первого лица (FPS) как самые популярные игры среди пользователей возрастных групп 14–17 и 18–24 лет.
- 27 февраля 2020
-
21:51
-
12:25
-
10:38
-
10:01
-
08:23
-
08:17
- 26 февраля 2020
-
09:59
-
09:15
-
09:12
- 24 февраля 2020
-
23:36
- 21 февраля 2020
-
09:50
-
08:32
- 20 февраля 2020
-
19:49
- 19 февраля 2020
-
23:02
-
18:24
- 17 февраля 2020
-
17:41
-
17:25
- 14 февраля 2020
-
17:46
-
17:42
- 12 февраля 2020
-
21:30
- 11 февраля 2020
-
20:58
-
10:41
-
08:27
- 8 февраля 2020
-
23:53
-
22:53
-
22:38
- 5 февраля 2020
-
18:40
- 4 февраля 2020
-
16:13
-
15:41
- 3 февраля 2020
-
12:15
- 2 февраля 2020
-
21:10
-
20:51
-
16:29
-
15:54
- 1 февраля 2020
-
15:58