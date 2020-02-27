Количество вакансий в российском киберспорте каждый год увеличивается вдвое

Согласно результатам исследования, проведённого ESforce Holding совместно с платформой онлайн-рекрутинга Hh.ru, с 2016 года в киберспортивной индустрии наблюдается положительная динамика и рост общего количества вакансий более чем в два раза ежегодно.



Исследование российского рынка труда в киберспортивной индустрии показало также, что большинство соискателей приходят в киберспорт из сфер маркетинга, рекламы и PR (25%) и отрасли информационных технологий (26%), а зарплатные ожидания сосредоточены в диапазоне от 40 до 80 тысяч рублей.



В результате опроса пользователей были выделены наиболее популярные жанры игр. Лидерами сегментов стали многопользовательские онлайн — боевые стратегии (MOBA) и шутеры от первого лица (FPS) как самые популярные игры среди пользователей возрастных групп 14–17 и 18–24 лет.