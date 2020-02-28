NAVI вышла из группы на Intel Extreme Masters в Катовице
Natus Vincere одержала волевую победу в решающей серии на IEM Katowice по CS:GO. Команда Андрея Blad3 Городенского в трёх сетах оказалась сильнее европейской пятёрки FaZe Clan (Nuke 8-16, Dust II 16-6, Inferno 16-14) и обеспечила себе третье место в группе A.
Таким образом, NAVI занимают как минимум 5-6-е место на турнире и примут участие в стадии плей-офф. Стадию игр навылет «рождённые побеждать» начнут с четвертьфинала, первым соперником СНГ-команды станет Team Liquid. Матч начнётся сегодня, 28 февраля, в 17:00 мск.
Intel Extreme Masters Season XIV проходит в Катовице с 24 февраля по 1 марта. 16 команд, в том числе NAVI и Virtus.pro, разыгрывают титул чемпиона мира по версии IEM и призовой фонд в размере $ 500 тыс.
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