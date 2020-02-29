NAVI сыграет в полуфинале Intel Extreme Masters в Катовице
Русскоязычная команда Natus Vincere одержала победу в четвертьфинале турнира IEM Katowice по CS:GO. Команда Андрея Blad3 Городенского в двух сетах оказалась сильнее представителей Северной Америки Team Liquid (16:11 на Inferno, 16–13 на Mirage). У «рождённых побеждать» это третья победа на турнире подряд.
Сегодня, 29 февраля, в полуфинале NAVI встретится с сильнейшей командой мира — Astralis из Дании, матч начнётся в 20:55 по московскому времени. За другую путёвку в финал чуть ранее сразятся G2 Esports и Fnatic.
Intel Extreme Masters Season XIV проходит в Катовице с 24 февраля по 1 марта. 16 команд, в том числе NAVI и Virtus.pro, разыгрывают титул чемпиона мира по версии IEM и призовой фонд в размере 0,5 миллиона долларов.
NAVI вышла из группы на Intel Extreme Masters в Катовице
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