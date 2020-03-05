11-летний фанат GTA был задержан британской полицией за рулём настоящего автомобиля

11-летний ребёнок, управлявший автомобилем, был задержан на дорогах графства Ланкашир (Великобритания).
«Водителю этой машины было 11 лет… Да, 11! Членам семьи надоело, что ребёнок играет в Grand Theft Auto (GTA) на PlayStation целыми днями, поэтому они выпустили его потренироваться в вождении на автостоянке в Блэкпуле… Взрослый был наказан за нарушение правил дорожного движения», – написали в официальном «твиттере» службы дорожной безопасности графства Ланкашир.
Пост доступен в "твиттере" службы дорожной безопасности графства Ланкашир.
GTA – серия мультиплатформенных видеоигр от разработчика Rockstar, первая часть которой увидела свет в 1997 году. Последняя часть игры, Grand Theft Auto V, вышла в 2013 году. Продолжение серии планируют выпусить в ближайшие несколько лет на консолях нового поколения (PlayStation 5 и Xbox Project Scarlett).
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