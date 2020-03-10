Киберспортсмен-гей победил на турнире по Mortal Kombat. За наградой он вышел с флагом ЛГБТ

На прошедшем чемпионате мира по Mortal Kombat 11 победил про-геймер гей Доминик SonicFox Маклин, который не скрывает своей ориентации. На церемонию награждения он вышел с «радужным флагом» и призвал голосовать за кандидата в президенты США – Берни Сандерса.

Маклин на всех турнирах и встречах с фанатами появляется в костюме синей лисы. Но в этот раз он решил снять свой костюм, чтобы выкрикнуть: «Голосуйте за Берни». Чемпионат по Mortal Kombat 11 – Final Kombat 2020 – проходил без зрителей из-за эпидемии коронавируса, но транслировался в интернете. Неудивительно, что после своей победы на турнире Доминик ничего не стеснялся, ведь зрителей на трибунах не было.

Видео доступно в «твиттере» BedWords.

Это уже не первая его выходка. В декабре 2018 года Доминика признали лучшим киберспортсменом года по версии The Game Awards. Во время своего награждения он заявил: «Я гей, чёрный, пушистый — почти всё, что ненавидит республиканец».

SonicFox выиграл большинство турниров по Mortal Kombat 11, в которых принимал участие. При этом организаторы закрывают глаза на его выходки, так как он является очень авторитетным игроком.