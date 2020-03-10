Киберспортсмен-гей победил на турнире по Mortal Kombat. За наградой он вышел с флагом ЛГБТ

На прошедшем чемпионате мира по Mortal Kombat 11 победил про-геймер гей Доминик SonicFox Маклин, который не скрывает своей ориентации. На церемонию награждения он вышел с «радужным флагом» и призвал голосовать за кандидата в президенты США – Берни Сандерса.
Маклин на всех турнирах и встречах с фанатами появляется в костюме синей лисы. Но в этот раз он решил снять свой костюм, чтобы выкрикнуть: «Голосуйте за Берни». Чемпионат по Mortal Kombat 11 – Final Kombat 2020 – проходил без зрителей из-за эпидемии коронавируса, но транслировался в интернете. Неудивительно, что после своей победы на турнире Доминик ничего не стеснялся, ведь зрителей на трибунах не было.
Видео доступно в «твиттере» BedWords.
Это уже не первая его выходка. В декабре 2018 года Доминика признали лучшим киберспортсменом года по версии The Game Awards. Во время своего награждения он заявил: «Я гей, чёрный, пушистый — почти всё, что ненавидит республиканец».
SonicFox выиграл большинство турниров по Mortal Kombat 11, в которых принимал участие. При этом организаторы закрывают глаза на его выходки, так как он является очень авторитетным игроком.
- 10 марта 2020
-
12:37
-
11:58
- 5 марта 2020
-
12:13
- 4 марта 2020
-
22:14
- 1 марта 2020
-
22:15
- 29 февраля 2020
-
09:50
- 28 февраля 2020
-
09:53
-
09:06
- 27 февраля 2020
-
23:06
-
21:51
-
12:25
-
10:38
-
10:01
-
08:23
-
08:17
- 26 февраля 2020
-
09:59
-
09:15
-
09:12
- 24 февраля 2020
-
23:36
- 21 февраля 2020
-
09:50
-
08:32
- 20 февраля 2020
-
19:49
- 19 февраля 2020
-
23:02
-
18:24
- 17 февраля 2020
-
17:41
-
17:25
- 14 февраля 2020
-
17:46
-
17:42
- 12 февраля 2020
-
21:30
- 11 февраля 2020
-
20:58
-
10:41
-
08:27
- 8 февраля 2020
-
23:53
-
22:53
-
22:38