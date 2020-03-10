Состав Natus Vincere по CS:GO вышел на первое место в мировом рейтинге впервые за 4 года

Состав Natus Vincere по Counter-Strike: Global Offensive получил звание сильнейшей команды мира, победив лишь на одном турнире. В рейтинге лучших коллективов планеты NAVI опередила датчан из Astralis.

После победы на турнире Intel Extreme Masters, который прошёл с 24 февраля по 1 марта в Катовице, NAVI совершила большой скачок вверх с конца первой десятки на второе место рейтинга – отставание от датчан составляло всего 4 очка. Но на днях вышел обновлённый рейтинг, где NAVI оказалась уже на первом месте, опередив Astralis на 6 очков.

В последний раз NAVI добивалась такого результата в апреле 2016 года – тогда украинский коллектив продержался на первой строчке мирового рейтинга три недели. Егор flamie Васильев – единственный игрок, который был частью двух разных составов NAVI, становившихся первыми в мировом рейтинге.

Топ-10 лучших коллективов мира по CS:GO (по состоянию на 10 марта 2020 года)

1. NAVI – 853 очков.

2. Astralis – 847.

3. mousesports – 639.

4. G2 – 634.

5. Team Liquid – 577.

6. fnatic – 565.

7. Evil Geniuses – 371.

8. FaZe – 347.

9. 100 Thieves – 337.

10. Vitality – 303.