Игровой блогер Мэддисон назвал предателями России тех, кто запустит Call of Duty: Warzone

9 марта была анонсирована «королевская битва» для Call of Duty: Modern Warfare под названием Warzone. Однако не все обрадовались этой новости. Известный игровой блогер Илья Maddyson раскритиковал разработчиков из Activision за заимствование в своей игре ГУЛАГа – системы Главного управления лагерей и мест заключения в Советском Союзе.

Также Илья назвал всех игроков, которые запустят Warzone, предателями России: «Все, кто будет играть сегодня в COD: Warzone – предатели России, смеющиеся над трагической историей страны. Сколько людей было замучено и умерло в ГУЛАГе, а эти ***** из Activision называют так развлекательный режим, где идёт драка на ножах за продолжение игры. Отбитые *****»!

Стоит ли всерьёз воспринимать этот твит? Учитывая то, что Илья после выхода Call of Duty: Modern Warfare объявлял бойкот игре, и называл её «злостной пропагандой», то, скорее всего, его слова – серьёзны.

Call of Duty: Warzone выйдет на всех основных платформах, но не появится в российском PlayStation Store. Скачать её на PC и Xbox One российские игроки смогут 10 марта.