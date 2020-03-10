Игровой блогер Мэддисон назвал предателями России тех, кто запустит Call of Duty: Warzone

9 марта была анонсирована «королевская битва» для Call of Duty: Modern Warfare под названием Warzone. Однако не все обрадовались этой новости. Известный игровой блогер Илья Maddyson раскритиковал разработчиков из Activision за заимствование в своей игре ГУЛАГа – системы Главного управления лагерей и мест заключения в Советском Союзе.
Также Илья назвал всех игроков, которые запустят Warzone, предателями России: «Все, кто будет играть сегодня в COD: Warzone – предатели России, смеющиеся над трагической историей страны. Сколько людей было замучено и умерло в ГУЛАГе, а эти ***** из Activision называют так развлекательный режим, где идёт драка на ножах за продолжение игры. Отбитые *****»!
Стоит ли всерьёз воспринимать этот твит? Учитывая то, что Илья после выхода Call of Duty: Modern Warfare объявлял бойкот игре, и называл её «злостной пропагандой», то, скорее всего, его слова – серьёзны.
Call of Duty: Warzone выйдет на всех основных платформах, но не появится в российском PlayStation Store. Скачать её на PC и Xbox One российские игроки смогут 10 марта.
- 10 марта 2020
-
16:45
-
12:37
-
11:58
- 5 марта 2020
-
12:13
- 4 марта 2020
-
22:14
- 1 марта 2020
-
22:15
- 29 февраля 2020
-
09:50
- 28 февраля 2020
-
09:53
-
09:06
- 27 февраля 2020
-
23:06
-
21:51
-
12:25
-
10:38
-
10:01
-
08:23
-
08:17
- 26 февраля 2020
-
09:59
-
09:15
-
09:12
- 24 февраля 2020
-
23:36
- 21 февраля 2020
-
09:50
-
08:32
- 20 февраля 2020
-
19:49
- 19 февраля 2020
-
23:02
-
18:24
- 17 февраля 2020
-
17:41
-
17:25
- 14 февраля 2020
-
17:46
-
17:42
- 12 февраля 2020
-
21:30
- 11 февраля 2020
-
20:58
-
10:41
-
08:27
- 8 февраля 2020
-
23:53
-
22:53