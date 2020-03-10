Популярный стример назвал игроков в Fortnite «испорченными» большими деньгами

Известный стример и игрок по Fortnite, член организации FaZe Clan, Ник «NICKMERCS» Колчефф, раскритиковал разработчиков за то, что они «испортили» игроков большими призовыми.

29-летний ветеран говорит, что современные игроки понятия не имеют, как играть за почёт и уважение. Как бывший участник турниров по Gears of War и Halo, собравший множество трофеев, он утверждает, что нынешним профессиональным игрокам не приходилось соревноваться за небольшие призовые.



«Ты не можешь их винить в этом. Это всё, что они знают, это всё, к чему они привыкли. Но они полностью испорчены деньгами», — написал Колчефф на Reddit.

На многих современных турнирах даже участник, занявший последнее место, получает деньги. Ник объяснил, что, когда он выступал на турнирах, деньги получали только те игроки, которые сумели попасть в топ-3. Сейчас игрокам в Fortnite даже лень съездить на турнир – они лучше постримят в это время и, таким образом, заработают больше денег, чем с призовых. И вот это стримера расстраивает больше всего.

Самый известный турнир по Fortnite на сегодняшний день – Кубок Мира 2019 года, на котором было разыграно более $ 15 млн. Средний возраст участников сольного турнира составил 16 лет. Поэтому можно с уверенностью предположить, что подавляющее большинство про-игроков в Fortnite являются новичками, которым не пришлось ничего добиваться в других играх.

Сам стример заработал $ 1,5 млн за 2019 год только за счёт платных подписчиков без учета донатов и рекламных контрактов.