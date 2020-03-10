Horizon Zero Dawn выйдет на ПК летом 2020 года

Глава компании PlayStation Worldwide Studios Герман Хульст подтвердил, что бывший эксклюзив Playstation 4 и одна из лучших игр в этом поколении консолей Horizon Zero Dawn выйдет на персональных компьютерах уже этим летом.



При этом Герман сказал, что не нужно рассчитывать на то, что после выхода Horizon на ПК, теперь каждая AAA-игра с Playstation 4 будет выходить на компьютерах. Скорее он назвал этот релиз – исключением из правил.



Видео геймплея:

С тех пор, как Horizon Zero Dawn вышла на PS4 в феврале 2017 года, было продано более 10 миллионов копий. Критики оценили ее высоко, а на Metacritic она до сих пор держит впечатляющие 89 баллов. У игры уже появилась страница в Steam. За сколько будет продаваться игра – пока неизвестно. Но, например, другой порт с консолей – нашумевшая игра от Хидео Кодзимы Death Stranding – будет продаваться за 3 499 рублей.