Крупнейшая игровая выставка E3 2020 будет отменена

Несколько источников, знакомых с ситуацией, сообщают, что E3 2020 – крупнейшая игровая выставка – будет официально отменена в скором времени на фоне сохраняющихся проблем с безопасностью из-за эпидемии коронавируса.
Первым об отмене выставки сообщил официальный аккаунт американского игрового издательства Devolver Digital. Издательство призвало поменять свои планы, отменить рейсы на E3 и вернуть деньги за проживание, пока это возможно.
Запись можно посмотреть в «твиттере» Devolver Digital.
Массовое игровое событие не пройдёт впервые с 1996 года. Отмена Е3 окажет значительное влияние на продажи игр – разработчикам и издателям придётся подумать, как им анонсировать свои новые проекты. Даже если Е3 всё-таки состоялась, мы бы не увидели на ней компании PlayStation, которая не планировала присутствовать на выставке, несмотря на скорый выпуск своей новой игровой консоли – PlayStation 5.
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