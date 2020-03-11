Virtus.pro сыграет на мэйджоре по Dota 2 в Лос-Анджелесе с заменой

Virtus.pro будет вынуждена сыграть на третьем мэйджоре сезона по Dota 2 в Лос-Анджелесе, который пройдёт с 15 по 22 марта, с заменой, так как Зауру Cooman Шахмурзаеву было отказано в визе, сообщается на официальной странице организации в соцсети «ВКонтакте».
По словам генерального менеджера Virtus.pro Сергея Гламазды, место Заура займёт Игорь iLTW Филатов – игрок Team Spirit по Dota 2.
«К большому сожалению, Заур не получил визу в США. Мы подавали несколько раз и подключали все свои ресурсы, но консульство было непреклонно и выдало череду отказов. С учётом оставшегося времени до мэйджора мы были вынуждены принять решение о временной замене.
Команда уже успела наработать внутриигровые связи, и мы до последнего были уверены, что поедем на турнир в полном боевом составе. Замена ключевого игрока в столь короткий до мэйджора срок определённо повлияет на нашу игру», — сказал генеральный менеджер.
Virtus.pro сыграет на ESL One Los Angeles 2020 в одной группе с Team Aster, Team Adroit и beastcoast. В плей-офф выйдут две команды. Первый свой матч на турнире «медведи» проведут с beastcoast. Начало встречи – 16 марта в 21:00 мск.
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