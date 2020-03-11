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14-летний киберспортсмен попал на страницы самого влиятельного журнала о моде

Марк letw1k3 Данилов
14-летний киберспортсмен попал на страницы самого влиятельного журнала о моде
Киберспорт / Другие игры 0

Марк letw1k3 Данилов, 14-летний про-игрок в Fortnite, выступающий за организацию Gambit Esports, стал героем самого влиятельного журнала о моде VOGUE.

Юный киберспортсмен рассказал журналистам издания о своих увлечениях помимо киберспорта и поведал о планах на будущее. Марк стал самым юным россиянином, вышедшим в финал чемпионата мира по Fortnite, где занял 59-е место в соло-режиме, увезя с собой $ 50 тыс.

Марк letw1k3 Данилов

Марк letw1k3 Данилов

Марк — не первый русскоязычный киберспортсмен, попавший на страницы известного журнала. В ноябре 2019 года на обложке российской версии Forbes появились игроки Natus Vincere по Counter-Strike. Ранее, в февральском номере журнала ELLE, засветилась Мила Алиева — комментатор студии RuHub. А бывший керри Virtus.pro Роман RAMZES666 Кушнарёв стал одним из героев майского выпуска делового журнала РБК за 2018 год и оказался на обложке.

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