14-летний киберспортсмен попал на страницы самого влиятельного журнала о моде

Марк letw1k3 Данилов, 14-летний про-игрок в Fortnite, выступающий за организацию Gambit Esports, стал героем самого влиятельного журнала о моде VOGUE.
Юный киберспортсмен рассказал журналистам издания о своих увлечениях помимо киберспорта и поведал о планах на будущее. Марк стал самым юным россиянином, вышедшим в финал чемпионата мира по Fortnite, где занял 59-е место в соло-режиме, увезя с собой $ 50 тыс.
Марк letw1k3 Данилов
Марк — не первый русскоязычный киберспортсмен, попавший на страницы известного журнала. В ноябре 2019 года на обложке российской версии Forbes появились игроки Natus Vincere по Counter-Strike. Ранее, в февральском номере журнала ELLE, засветилась Мила Алиева — комментатор студии RuHub. А бывший керри Virtus.pro Роман RAMZES666 Кушнарёв стал одним из героев майского выпуска делового журнала РБК за 2018 год и оказался на обложке.
- 11 марта 2020
-
17:27
-
16:20
-
14:15
-
10:47
- 10 марта 2020
-
19:00
-
18:39
-
16:45
-
12:37
-
11:58
- 5 марта 2020
-
12:13
- 4 марта 2020
-
22:14
- 1 марта 2020
-
22:15
- 29 февраля 2020
-
09:50
- 28 февраля 2020
-
09:53
-
09:06
- 27 февраля 2020
-
23:06
-
21:51
-
12:25
-
10:38
-
10:01
-
08:23
-
08:17
- 26 февраля 2020
-
09:59
-
09:15
-
09:12
- 24 февраля 2020
-
23:36
- 21 февраля 2020
-
09:50
-
08:32
- 20 февраля 2020
-
19:49
- 19 февраля 2020
-
23:02
-
18:24
- 17 февраля 2020
-
17:41
-
17:25
- 14 февраля 2020
-
17:46
-
17:42