Третий мэйджор сезона по Dota 2 не состоится

По информации комментатора Виталия v1lat Волочая и бывшего генерального менеджера Virtus.pro Романа Дворянкина, ESL One Los Angeles 2020, который должен был пройти с 15 по 22 марта, будет отменён. Причина всё та же – эпидемия коронавируса.

Сообщается, что организаторы уже оповестили игроков и комментаторов о своём решении. Официально об отмене третьего мэйджора сезона должно быть сообщено в ближайшее время. В то время как некоторые футбольные команды уже проводят свои матчи при пустых трибунах, весь киберспорт рискует уйти в онлайн.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тыс.