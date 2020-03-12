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Третий мэйджор сезона по Dota 2 не состоится

Третий мэйджор сезона по Dota 2 не состоится
Киберспорт / Dota 2 0

По информации комментатора Виталия v1lat Волочая и бывшего генерального менеджера Virtus.pro Романа Дворянкина, ESL One Los Angeles 2020, который должен был пройти с 15 по 22 марта, будет отменён. Причина всё та же – эпидемия коронавируса.

Сообщается, что организаторы уже оповестили игроков и комментаторов о своём решении. Официально об отмене третьего мэйджора сезона должно быть сообщено в ближайшее время. В то время как некоторые футбольные команды уже проводят свои матчи при пустых трибунах, весь киберспорт рискует уйти в онлайн.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тыс.

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