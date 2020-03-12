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Российские игроки в CS:GO собрали «пятерной ранбуст». До них этого не делал никто

Российские игроки в CS:GO собрали «пятерной ранбус
Российские игроки в CS:GO собрали «пятерной ранбуст». До них этого не делал никто
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0

«Ранбуст» в CS:GO – это длинный прыжок, для совершения которого требуется помощь тиммейтов. Игроки встают друг на друга и таким образом могут добраться до тех мест, до которых невозможно допрыгнуть.

«Ранбуст» довольно часто используется в профессиональных матчах. Два или даже три человека, стоящих в «ранбусте», — это вполне нормальное явление, но когда вся пятёрка стоит друг на друге, да ещё и синхронно двигается – такого в матчах не увидишь.

Однако российским игрокам удалось сделать, казалось бы, невозможное и построить «ранбуст» из пяти человек. Они назвали своё достижение мировым рекордом, потому что неизвестно, делал ли кто-то до них «ранбуст» из такого количества игроков.

Видео доступно в аккаунте Aveo в YouTube (момент на видео — с 3.10).

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