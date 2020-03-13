Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Киберспорт / Новости /

Riot Games показала геймплей за персонажа Viper в Valorant

Riot Games показала геймплей за персонажа Viper в
Riot Games показала геймплей за персонажа Viper в Valorant
Киберспорт / Другие игры 0

Valorant, похожий на CS:GO и Overwatch шутер от Riot Games, должен выйти летом 2020 года. Пока разработчики дразнят игроков геймплеем. Вчера, 12 марта, они показали 50-секундный ролик игрового процесса за персонажа Viper.

Видео геймплея доступно в «твиттере» VALORANT.

Viper (Гадюка) использует в бою токсины и ядовитый газ. Некоторые способности персонажа задействуют вторичный ресурс — топливо.

У каждого персонажа будет по две приобретаемой в магазине способности, одна базовая способность и ещё плюс ультимативная способность. Viper может выстреливать снарядом, при взрыве которого на поверхности образуется кислотная лужа, бросать газовые бомбы, испускающие облако ядовитого дыма, разворачивать несколько газовых излучателей, которые необходимо активировать для создания высокой стены токсичного газа, и испускать массивное токсичное облако, при попадании в которое враг подсвечивается.

На старте игры будет доступно пять персонажей, а ещё пять можно будет разблокировать за деньги.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020