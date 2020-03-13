Riot Games показала геймплей за персонажа Viper в Valorant

Valorant, похожий на CS:GO и Overwatch шутер от Riot Games, должен выйти летом 2020 года. Пока разработчики дразнят игроков геймплеем. Вчера, 12 марта, они показали 50-секундный ролик игрового процесса за персонажа Viper.

Видео геймплея доступно в «твиттере» VALORANT.

Viper (Гадюка) использует в бою токсины и ядовитый газ. Некоторые способности персонажа задействуют вторичный ресурс — топливо.



У каждого персонажа будет по две приобретаемой в магазине способности, одна базовая способность и ещё плюс ультимативная способность. Viper может выстреливать снарядом, при взрыве которого на поверхности образуется кислотная лужа, бросать газовые бомбы, испускающие облако ядовитого дыма, разворачивать несколько газовых излучателей, которые необходимо активировать для создания высокой стены токсичного газа, и испускать массивное токсичное облако, при попадании в которое враг подсвечивается.



На старте игры будет доступно пять персонажей, а ещё пять можно будет разблокировать за деньги.