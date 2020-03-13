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В Escape from Tarkov появилась новая механика, завязанная на «лишнем весе»

В Escape from Tarkov появилась новая механика, завязанная на «лишнем весе»
Киберспорт / Другие игры 0

В «Побеге из Таркова» вышло обновление 0.12.4.6254, которое добавило несколько интересных функций. Одна из них называется «избыточный вес». Проще говоря, игрокам теперь придётся следить за количеством переносимых предметов, чтобы избежать лишнего веса.

Лишний вес в рюкзаке не сулит для игрока ничего хорошего. При избытке веса игрок начнёт медленнее двигаться, его выносливость будет быстрее расходоваться, кроме того, он будет издавать ещё больше шума при передвижении.

Также разработчики добавили штраф от эффекта усталости, который появляется, если персонаж долго держит уровень выносливости низким.

Выносливость теперь будет разделена отдельно — на руки и ноги. Выносливость рук тратится при прицеливании, бросках гранаты и ударах холодным оружием. Выносливость ног расходуется при спринте, прыжках, смене положений тела. Также выносливость ног начинает тратиться, если выносливость рук на нуле.

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