В FIFA 20 вышла 26-я команда недели
Киберспорт / FIFA 0
В FIFA 20 вышла вторая мартовская команда недели. Как и всегда, в неё вошли 23 футболиста.
Наивысший рейтинг в этой команде (91) имеет форвард футбольного клуба «Ливерпуль» — Садио Мане. Он забил гол и отметился голевой передачей в матче «Ливерпуля» с «Борнмутом», который состоялся 7 марта на «Энфилде» и завершился победой «Ливерпуля» со счётом 2:1.
Стоит отметить и 20-летнего полузащитника клуба «Байер-04» Кая Хаверца. Рейтинг (88) в 20 лет — это очень достойно.
Отметим, что состав 26-й команды недели основан исключительно на выступлениях в национальных лигах. Выступление игроков в Лиге чемпионов не учитывалось.
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