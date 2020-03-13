Лучшие перки в Call of Duty: Warzone. С ними победить будет проще

Известный стример Майкл Shroud Гржесик назвал основные перки, которые необходимы для победы в «королевской битве» Warzone.

Доверять мнению стримера стоит. В какой бы он шутер ни играл, он везде показывает отличные результаты. Когда один из его зрителей спросил, какие перки наиболее эффективны в игре, то стример отметил: «Призрак» и «Хладнокровие». Он добавил, что эти перки — обязательны для победы. А третьим перком можно поставить любой перк.

Перк «Призрак» делает игрока невидимым для разведчиков. При использовании «Призрака» на персонажа надевается маскировочный костюм. Перк «Хладнокровие» убирает игрока с Тепловизоров.

Call of Duty: Warzone — условно-бесплатная «королевская битва» на 150 игроков.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале стримера Shroud.