Фанаты FIFA 20 переживают, что из-за коронавируса не будут выходить улучшенные карточки

Electronic Arts выпустила официальное заявление, чтобы успокоить своих игроков. Поклонники футбольного симулятора FIFA 20 переживают, что из-за эпидемии коронавируса перестанут выходить команды недели и команды сезона.

Многие футбольные матчи проходят при пустых трибунах, а в некоторых случаях игры откладываются на неопределённый срок. Фанаты FIFA 20 поинтересовались: а что будет, если все лиги мира примут решение приостановить матчи?

Такой вопрос у поклонников игры возник после того, как разработчики задержали выход 26-й команды недели в FIFA 20. Разработчики не стали делиться с игроками далеко идущими планами, но ответили, что волноваться не стоит — 27-я команда недели выйдет в срок и будет составлена на основе матчей, которые пройдут в выходные. А вот что будет потом — неизвестно.

Запись можно посмотреть в «твиттере» EA FIFA.

Игроки так и не получили точного ответа на свой вопрос. Если матчи будут приостановлены, то единственным логичным решением будет выбирать игроков для команды сезона из тех, кто проявил себя до приостановления матчей.