Рэпер Slim Jxmmi заказал оружейный амулет из Call of Duty: Modern Warfare за $ 150 тыс.

Популярный хип-хоп-исполнитель Slim Jxmmi, прославившийся прежде всего как один из участников дуэта Rae Sremmurd, подсел на Call of Duty: Modern Warfare благодаря игрокам FaZe Clan. Он настолько увлёкся игрой, что решил заказать оружейный амулет из CoD, отдав за него $ 150 тыс.
Находясь в Атланте, он направился в ювелирный магазин Icebox Diamonds & Watches, который часто посещают звёзды музыкальной индустрии. Войдя в магазин, он обратился к продавцам с необычным предложением: чтобы они сделали амулет из игры. В Call of Duty: Modern Warfare оружейные амулеты — это небольшие разблокируемые предметы, которые можно вешать на оружие, как брелоки.
За амулет из игры музыкант отдал $ 150 тыс. В переводе на наши деньги это около 11 млн рублей. Рэпер покажет его в отдельном видео, когда он будет готов. Может, разработчикам стоит почтить Slim Jxmmi каким-нибудь предметом из игры? Ведь такого преданного фаната их творчества ещё нужно поискать.
Видео можно посмотреть на YouTube-канале IceBox.
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