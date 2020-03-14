В Call of Duty: Warzone настреляли 58 фрагов. Это мировой рекорд

Call of Duty: Warzone — условно-бесплатная «королевская битва» на 150 игроков — вышла на этой неделе, 10 марта, но игроки уже успели настрелять невероятное количество фрагов.
Тройке игроков в составе MaKa, KiLL3RCOD и scan1 удалось сделать в одном из матчей 58 убийств. На данный момент этот результат считается мировым рекордом. Видео с этим впечатляющим результатом:
Видео можно посмотреть на канале игрока МаКа на YouTube.
Рекордсменом по индивидуальным убийствам является стример GaGOD — 13 марта он сделал 38 убийств.
Запись можно посмотреть в «твиттере» GoGod.
Рекорды по убийствам в Warzone, как ожидается, будут значительно выше рекордов, установленных в Blackout благодаря системе, при которой игрок получает второй шанс на возвращение в матч после смерти.
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