В Call of Duty: Warzone настреляли 58 фрагов. Это мировой рекорд

Call of Duty: Warzone — условно-бесплатная «королевская битва» на 150 игроков — вышла на этой неделе, 10 марта, но игроки уже успели настрелять невероятное количество фрагов.

Тройке игроков в составе MaKa, KiLL3RCOD и scan1 удалось сделать в одном из матчей 58 убийств. На данный момент этот результат считается мировым рекордом. Видео с этим впечатляющим результатом:

Видео можно посмотреть на канале игрока МаКа на YouTube.

Рекордсменом по индивидуальным убийствам является стример GaGOD — 13 марта он сделал 38 убийств.

Запись можно посмотреть в «твиттере» GoGod.

Рекорды по убийствам в Warzone, как ожидается, будут значительно выше рекордов, установленных в Blackout благодаря системе, при которой игрок получает второй шанс на возвращение в матч после смерти.