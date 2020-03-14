Игрок в CS:GO продал все свои ножи, чтобы купить VR-шлем для Half-Life: Alyx

Один из игроков в CS:GO рассказал историю, как приобрести высокопроизводительный шлем для игры в Half-Life: Alyx, если не хватает денег.

Эмма Мэтьюс со своим парнем очень обрадовалась, когда Valve анонсировала Half-Life: Alyx для VR. Так как их старый шлем HTC Vive расстраивал их низким разрешением и неудобным управлением, пара решила приобрести VR-шлем от Valve — Index. Но денег на приобретение супермощного девайса не хватало. VR-шлем стоил почти 1000 долларов, и тогда пара решила посидеть на торговой площадке Steam. Они вложили немного денег в ножи. Когда цена на скины упала, они скупили несколько ножей, а спустя некоторое время продали их подороже. Эмма говорит, что ей удалось навариться на таких ножах, как Flip Knife | Doppler и Karambit Lore. Сейчас первый нож можно приобрести за 7 358 рублей, а второй — за 32 130 рублей.

Эмма объясняет, что им пришлось потратить много времени на анализ рынка, из-за чего они забросили все свои игры. Но это того стоило, ведь в конечном итоге им удалось собрать недостающую часть денег.

Геймплейное видео Half-Life: Alyx. Источник: официальный канал Valve на YouTube.

Half-Life: Alyx выйдет 23 марта 2020 года и будет работать только на VR-устройствах. Это первая игра в серии, после более чем 12-летнего перерыва с момента выхода Half-Life 2: Episode Two.

Подпись: комплект Valve Index

Vavle Index — один из самых мощных шлемов виртуальной реальности на сегодняшний день. Он располагает двумя IPS экранами, а его суммарное разрешение панелей составляет 2880 на 1600 пикселей. В США Valve Index продают за $ 999, что составляет примерно 72 000 рублей. В России такой шлем можно приобрести за 190 000 рублей.