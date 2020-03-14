Стример Shroud раскритиковал геймеров, желающих получать внутриигровой контент бесплатно

Популярный стример Майк Shroud Гржесик поддержал разработчиков и объяснил, почему игрокам не стоит жаловаться на платный контент.



Для примера он взял Call of Duty: Warzonе. Так как это бесплатная игра и скачать её может каждый, то как ещё разработчикам зарабатывать на ней? «Должна же быть в этой игре какая-то вещь, за которую нужно заплатить. Если получаете Warzone бесплатно и вам действительно нравится эта игра, но вы хотите получить несколько скинов, — купите Боевой пропуск».

В то время как некоторые игроки хотят, чтобы контент был полностью бесплатным, стример придерживается мнения, что платные услуги в таких играх — это нормально. В конце концов, игроки могут покупать уровни в Боевом пропуске и зарабатывать предметы за достижения в бою — игра вознаграждает скилловых игроков внутриигровой валютой, которую можно потратить на уровни для Боевого пропуска, скины и другие различные предметы.