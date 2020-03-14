Стример Shroud раскритиковал геймеров, желающих получать внутриигровой контент бесплатно

Популярный стример Майк Shroud Гржесик поддержал разработчиков и объяснил, почему игрокам не стоит жаловаться на платный контент.
Для примера он взял Call of Duty: Warzonе. Так как это бесплатная игра и скачать её может каждый, то как ещё разработчикам зарабатывать на ней? «Должна же быть в этой игре какая-то вещь, за которую нужно заплатить. Если получаете Warzone бесплатно и вам действительно нравится эта игра, но вы хотите получить несколько скинов, — купите Боевой пропуск».
В то время как некоторые игроки хотят, чтобы контент был полностью бесплатным, стример придерживается мнения, что платные услуги в таких играх — это нормально. В конце концов, игроки могут покупать уровни в Боевом пропуске и зарабатывать предметы за достижения в бою — игра вознаграждает скилловых игроков внутриигровой валютой, которую можно потратить на уровни для Боевого пропуска, скины и другие различные предметы.
- 14 марта 2020
-
18:01
-
16:41
-
15:10
- 13 марта 2020
-
14:39
-
13:39
-
12:38
-
11:48
-
11:07
-
10:35
-
09:59
- 12 марта 2020
-
21:06
-
14:44
-
11:03
-
08:32
- 11 марта 2020
-
18:24
-
17:27
-
16:20
-
14:15
-
10:47
- 10 марта 2020
-
19:00
-
18:39
-
16:45
-
12:37
-
11:58
- 5 марта 2020
-
12:13
- 4 марта 2020
-
22:14
- 1 марта 2020
-
22:15
- 29 февраля 2020
-
09:50
- 28 февраля 2020
-
09:53
-
09:06
- 27 февраля 2020
-
23:06
-
21:51
-
12:25
-
10:38
-
10:01