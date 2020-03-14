Коронавирус поднимает онлайн? В CS:GO на пике сыграло более 1 миллиона игроков

Пиковое число игроков в CS:GO превысило 1 миллион. Это выдающийся результат, и даже Call of Duty: Warzone не смогла помешать его достижению.



Начиная с ноября 2019 года, в CS:GO происходил прирост игроков в среднем на 5-10 процентов. В прошлом месяце игра достигла пика — 916 999 игроков. Игроки в социальных сетях шутят, что установлению нового рекорда помогла вспышка коронавируса. Если это действительно так, то стоит ожидать значительного прироста игроков в CS:GO в ближайшее время. Что ещё остаётся людям, которым запретили посещать массовые мероприятия? Конечно, играть в Counter-Strike.



Couner-Strike: Global Offensive вышла летом 2012 года. 19 июня 2019 года легендарной серии исполнилось ровно 20 лет.