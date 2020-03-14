EA отменила выпуск 27-й команды недели в FIFA 20 из-за коронавируса
Киберспорт / FIFA 0
Фанаты футбольного симулятора FIFA 20 переживали, что из-за эпидемии коронавируса Electronic Arts прекратит выпускать команды недели. Сначала разработчики успокоили, заявив, что 27-я команда недели выйдет. Однако в скором времени выпустили заявление, в котором сообщили, что из-за приостановления футбольных лиг они вынуждены отказаться от этой идеи.
27-я команда недели должна была быть составлена на основе матчей, которые должны были пройти в эти выходные. Но так как все лиги в мире приостанавливают встречи, то и выбирать, получается, не из кого.
Но игроки в любом случае не останутся без улучшенных карточек футболистов. Вместо 27-й команды недели разработчики выпустят что-то другое, о чём сообщат на следующей неделе.
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