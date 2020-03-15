Баскетбольный клуб «Финикс Санз» «доиграет» сезон НБА в NBA 2k20

Баскетбольный клуб заявил, что будет использовать баскетбольный симулятор NBA 2k20 для завершения оставшихся матчей, причём каждая их игра будет транслироваться в прямом эфире на Twitch. Результаты этих игр ни на что не влияют.
«Финикс Санз» должны были сыграть против «Даллас Маверикс» 13 марта. Но регулярный чемпионат НБА был приостановлен из-за эпидемии коронавируса. Однако клуб решил не расстраивать своих болельщиков и доиграть оставшиеся матчи сезона в баскетбольном симуляторе. Соперники провели запланированный матч в NBA 2k20, который завершился победой «Даллас Маверикс» со счётом 150:136. Виртуальный Лука Дончич набрал 50 очков.
«Финикс Санз» представлял стример и профессиональный игрок в NBA 2k20 Антонио Салдивар, а баскетболистами «Даллас Маверикс» управлял посол бренда Mavs Лоуренс Норман.
Пик зрительской аудитории на виртуальном матче «Финикс Санз» составил 12 500 человек. Клуб продолжит проводить матчи в NBA 2k20, пока сезон в НБА не возобновится.
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